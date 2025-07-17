В Украине не будут отменять дистанционное обучение, фото: Pexels

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Ракурс

Раніше анонсоване скасування з 18 липня наказу Міносвіти № 1112, який стосується дистанційного навчання у школах, не означає скасування дистанційного навчання, оскільки в умовах війни пріоритетом залишається безпека дітей.

Про це сьогодні, 17 липня, у своєму Telegam-каналі повідомив віце-премʼєр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу, — наголосив він. — Якість дистанційки — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує.

За словами Федорова, причинами скасування наказу № 1112 є протести з боку громад та депутатів через ймовірність закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено наказом.

Саме через ці положення Наказ № 1112 буде скасовано. Ми будуємо підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов, — додав він. — Продовжимо досягати нашої мети, враховуючи потреби й запити школярів, батьків та освітян.

Варто додати, що в червні Міносвіти повідомляло про внесення змін до наказів № 1112 (від 7 серпня 2024 року) і № 1115 (від 8 вересня 2020 року), які визначають особливості організації дистанційного навчання в умовах воєнного стану. В результаті, згідно з нормами цих документів, мінімальна кількість учнів у дистанційному класі має становити 20 дітей, проте засновники шкіл можуть зменшити цю кількість: