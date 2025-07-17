В ряде регионов возможны опасные гидрологические явления, фото: новини Хмельницького «Є»

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В Україні в найближчі дні, у зв’язку з ймовірними сильними опадами, очікуються небезпечні гідрологічні явища у низці регіонів.

Про це попереджає прес-служба Укргідрометцентру.

Зазначається, що протягом 17−18 липня можливі такі небезпечні явища: