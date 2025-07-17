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В ряде регионов возможны опасные гидрологические явления, фото: новини Хмельницького «Є»
Украинцев предупреждают о селевых потоках и оползнях (КАРТА)https://racurs.ua/n207865-ukraincev-preduprejdaut-o-selevyh-potokah-i-opolznyah-karta.htmlРакурс
В Україні в найближчі дні, у зв’язку з ймовірними сильними опадами, очікуються небезпечні гідрологічні явища у низці регіонів.
Про це попереджає прес-служба Укргідрометцентру.
Зазначається, що протягом 17−18 липня можливі такі небезпечні явища:
- у гірських районах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей — формування локальних селевих потоків та зсувiв ґрунту (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий);
- на рiчках басейну Днiстра (Львiвська та Івано-Франківська області), суббасейнiв Пруту та Сірету (Івано-Франківська та Чернівецька області) очікується формування дощового паводку з підвищенням рівнів води на 0,5−1,5 м, на окремих ділянках річок до 2,5 м над рівнями на восьму годину 17 липня, з можливим виходом води на заплаву та початковим затопленням сільськогосподарських угідь, об'єктів прирічкової інфраструктури (І рівень небезпеки — жовтий);
- на рiчках Закарпатської області (суббасейн річки Тиса) очікуються підвищення рівнів води на 0,3−1,5 м над рівнями на восьму годину 17 липня, без негативних наслідків. У мiсцях проходження сильних дощiв, очікується формування значного мiсцевого та схилового стоку, стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках на 0,5−1,0 м з частковим затопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел струмків та водовiдвiдних канав. У гiрських районах Закарпатської області можливе сходження невеликих селевих потоків (І рiвень небезпеки — жовтий);
- на окремих рiчках суббасейну Захiдного Бугу (Львiвська та Волинська області) очікується продовження поступового підвищення рівнів води на 0,1−0,6 м над рiвнями на восьму годину 16 липня із подальшим затопленням заплав на річці Західний Буг біля поста Кам’янка-Бузька та річці Полтва біля поста Буськ (Львівській область). На річці Солокія біля поста Шептицький можливий початковий вихід води на заплаву та перевищення відмітки затоплення сільськогосподарських угідь водами Західного Бугу біля поста Кам’янка-Бузька (І рівень небезпеки — жовтий).