У низці регіонів можливі небезпечні гідрологічні явища, фото: новини Хмельницького «Є»

https://racurs.ua/ua/n207865-ukrayinciv-poperedjaut-pro-selevi-potoky-ta-zsuvy-runtu-karta.html

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В Україні в найближчі дні, у зв’язку з ймовірними сильними опадами, очікуються небезпечні гідрологічні явища у низці регіонів.

Про це попереджає прес-служба Укргідрометцентру.

Зазначається, що протягом 17−18 липня можливі такі небезпечні явища: