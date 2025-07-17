На Чернігівщині курсант розстріляв з автомата інструкторів, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n207864-kursant-rozstrilyav-instruktoriv-u-navchalnomu-centri-na-chernigivschyni-policiya.html

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На Чернігівщині під час стрільб у навчальному центрі курсант розстріляв двох військовослужбовців. Підозрюваного вже затримано.

Про це сьогодні, 17 липня, повідомила прес-служба поліції Чернігівщини.

Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули", — вказано в повідомленні. — Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство двох або більше осіб). Триває досудове розслідування.