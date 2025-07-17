Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Чернігівщині курсант розстріляв з автомата інструкторів, фото: РІА «Новости»

Курсант розстріляв інструкторів у навчальному центрі на Чернігівщині — поліція

17 лип 2025, 13:25
999

На Чернігівщині під час стрільб у навчальному центрі курсант розстріляв двох військовослужбовців. Підозрюваного вже затримано.

Про це сьогодні, 17 липня, повідомила прес-служба поліції Чернігівщини.

Вчора до поліції надійшла інформація про те, що на території навчального центру під час стрільб курсант здійснив постріли з автоматичної зброї в бік інструкторів-військовослужбовців. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули", — вказано в повідомленні. — Поліція затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зазначається, що відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство двох або більше осіб). Триває досудове розслідування.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів