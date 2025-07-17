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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога — Зеленський про строки служби (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207863-viyskovi-povernutsya-dodomu-koly-my-peremojemo-voroga-zelenskyy-pro-stroky-slujby-video.htmlРакурс
Військові повернуться додому тоді, коли Україна переможе ворога.
Про це сьогодні, 17 липня, заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи у Верховній Раді на питання нардепа Олексія Гончаренка щодо строків служби.
Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші захисники заслуговують якісних ротацій, коли такі як ти, такі як ви, будете на фронті допомагати їм, — заявив Зеленський.
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