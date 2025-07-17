Військові повернуться додому тоді, коли Україна переможе ворога.

Про це сьогодні, 17 липня, заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи у Верховній Раді на питання нардепа Олексія Гончаренка щодо строків служби.

Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші захисники заслуговують якісних ротацій, коли такі як ти, такі як ви, будете на фронті допомагати їм, — заявив Зеленський.