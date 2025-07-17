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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога — Зеленський про строки служби (ВІДЕО)

17 лип 2025, 12:57
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Військові повернуться додому тоді, коли Україна переможе ворога.

Про це сьогодні, 17 липня, заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи у Верховній Раді на питання нардепа Олексія Гончаренка щодо строків служби.

Повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін. Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші захисники заслуговують якісних ротацій, коли такі як ти, такі як ви, будете на фронті допомагати їм, — заявив Зеленський.

Джерело: Ракурс


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