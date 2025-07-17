Рада призначили Свириденко новим прем'єром

Юлія Свириденко та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n207862-rada-pryznachyly-svyrydenko-novym-premierom.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 17 липня, підтримала призначення Юлії Свириденко новим премʼєр-міністром України.

Про це у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За — 262 (частина Слуг, групи та ОПЗЖ в повному складі), — зазначив він.

За фракціями голоси розподілилися так:

«Слуга народу» — 201;

«Євросолідарність» — 0;

«Батьківщина» — 0;

«Голос» — 1;

«Відновлення України» — 10;

«За майбутнє" - 12;

«Довіра» — 15;

позафракційні — 13.

Проти проголосували 22 народні обранці, ще 26 депутатів утрималися.