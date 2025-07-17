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Ракурс
Юлія Свириденко та Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Рада призначили Свириденко новим прем'єром

17 лип 2025, 12:02
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 17 липня, підтримала призначення Юлії Свириденко новим премʼєр-міністром України.

Про це у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За — 262 (частина Слуг, групи та ОПЗЖ в повному складі), — зазначив він.

За фракціями голоси розподілилися так:

  • «Слуга народу» — 201;
  • «Євросолідарність» — 0;
  • «Батьківщина» — 0;
  • «Голос» — 1;
  • «Відновлення України» — 10;
  • «За майбутнє" - 12;
  • «Довіра» — 15;
  • позафракційні — 13.

Проти проголосували 22 народні обранці, ще 26 депутатів утрималися.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Джерело: Ракурс


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