Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Юлия Свириденко и Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Рада назначила Свириденко новым премьером

17 июл 2025, 12:02
999

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 17 липня, підтримала призначення Юлії Свириденко новим премʼєр-міністром України.

Про це у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За — 262 (частина Слуг, групи та ОПЗЖ в повному складі), — зазначив він.

За фракціями голоси розподілилися так:

  • «Слуга народу» — 201;
  • «Євросолідарність» — 0;
  • «Батьківщина» — 0;
  • «Голос» — 1;
  • «Відновлення України» — 10;
  • «За майбутнє" - 12;
  • «Довіра» — 15;
  • позафракційні — 13.

Проти проголосували 22 народні обранці, ще 26 депутатів утрималися.

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров