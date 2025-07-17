Рада назначила Свириденко новым премьером

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Рада назначила Свириденко новым премьеромhttps://racurs.ua/n207862-sovet-naznachil-sviridenko-novym-premerom.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 17 липня, підтримала призначення Юлії Свириденко новим премʼєр-міністром України.
Про це у своєму Telegam-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За — 262 (частина Слуг, групи та ОПЗЖ в повному складі), — зазначив він.
За фракціями голоси розподілилися так:
- «Слуга народу» — 201;
- «Євросолідарність» — 0;
- «Батьківщина» — 0;
- «Голос» — 1;
- «Відновлення України» — 10;
- «За майбутнє" - 12;
- «Довіра» — 15;
- позафракційні — 13.
Проти проголосували 22 народні обранці, ще 26 депутатів утрималися.
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