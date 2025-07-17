В Черкассах тренерка детского кружка проиграла в казино 1,3 млн грн, собранных с родителей на поездку в Грузию

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У Черкасах тренерка дитячого танцювального гуртка, який працює на території школи № 20, збирала кошти на поїздку в Грузію на змагання, але згодом програла їх у казино.

До редакції місцевого видання «18000» звернулися постраждалі батьки, аби розповісти про цей інцидент.

Представниця однієї із сімей, які постраждали у цій ситуації, попросила не називати її ім’я. Жінка розповіла, що нова керівниця очолила гурток восени 2024 року. У лютому 2025 року діти виграли гран-прі на участь в конкурсі в Батумі (Грузія).

За словами жінки, організацію поїздки керівниця взяла на себе. Збирали з однієї людини 550−600 євро. Кошти здавали з березня — і на картку, і готівкою. Так зібрали близько 1 мільйона 350 тисяч гривень.

За інформацією постраждалої, на сайті організаторів змагань у Батумі була інформація, що турнір відбуватиметься протягом 10−17 липня. Втім тренерка сказала батькам, що дату змінили й перенесли на 20−27 липня.

В останній тиждень, коли треба було побачити квитки, вона їх досі не показувала. Надіслала лише бронювання на автобус. Потім керівниця повідомила, що є проблема. Батьки приїхали до неї додому, де жінка зізналася, що гроші програла в казино, — зазначила постраждала.

Медіа намагалися взяти коментар безпосередньо у тренерки танцювального гуртка, втім вона на дзвінок не відповіла.

Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна у коментарі «18000» повідомила, що керівництво школи № 20 жодного відношення до поїздки не має.

Це винятково приватна поїздка, яку організовувала керівниця гуртка. У цій поїздці мали брати участь як діти, так і батьки. Наскільки відомо, постраждалі звернулися до поліції. Школа офіційно оприлюднить свою позицію згодом, — розповіла Анастасія Чубіна.

Заступниця мера зазначила, що директорка школи підтвердила їй інформацію, що тренерку звільнили ще 30 травня. За словами Анастасії Чубіної, решту коментувати вона не готова.

Водночас на фейсбук-сторніці Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 опублікували допис, у якому зазначили, що поїздка була приватною, тому адміністрація навчального закладу не володіла інформацією щодо її організації та підготовки.

У коментарі «18000» речниця ГУНП у Черкаської області Зоя Вовк зазначила, що поліцією відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У межах цього проводять необхідні слідчі дії.

Більше інформації мають повідомити згодом.