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В результате российской атаки сгорело имущество харьковского театра «Арабески»
В результате российской атаки сгорело имущество харьковского театра «Арабески»https://racurs.ua/n207875-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-sgorelo-imuschestvo-harkovskogo-teatra-arabeski.htmlРакурс
У Харкові внаслідок атаки російських шахедів згоріло майно театру «Арабески».
Росіяни атакували місто 16 липня. Шахеди влучили у будівлю, спричинивши пожежу, в якій згоріли декорації вистав, реквізит, костюми, апаратура, одяг.
Після відходу Cвітлани Олешко ми з Тетяною Пилипчук думали, як вчинити з майном театру. Була ідея створити виставу, передати костюми до музею, щось віддати театральному факультету моєї альма-матер, але не склалося… — йдеться у дописі.
Театр-студія «Арабески» був заснований 1993 року студентами театрального відділення Харківського інституту мистецтв. За відсутності будь-якої матеріальної бази притулок молодому колективу надав Харківський літературний музей.