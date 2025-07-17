В результате российской атаки сгорело имущество харьковского театра «Арабески»

У Харкові внаслідок атаки російських шахедів згоріло майно театру «Арабески».

Росіяни атакували місто 16 липня. Шахеди влучили у будівлю, спричинивши пожежу, в якій згоріли декорації вистав, реквізит, костюми, апаратура, одяг.

Після відходу Cвітлани Олешко ми з Тетяною Пилипчук думали, як вчинити з майном театру. Була ідея створити виставу, передати костюми до музею, щось віддати театральному факультету моєї альма-матер, але не склалося… — йдеться у дописі.