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Ракурс
Унаслідок російської атаки згоріло майно харківського театру «Арабески»

Унаслідок російської атаки згоріло майно культового харківського театру «Арабески»

17 лип 2025, 19:59
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У Харкові внаслідок атаки російських шахедів згоріло майно театру «Арабески».

Росіяни атакували місто 16 липня. Шахеди влучили у будівлю, спричинивши пожежу, в якій згоріли декорації вистав, реквізит, костюми, апаратура, одяг.

Після відходу Cвітлани Олешко ми з Тетяною Пилипчук думали, як вчинити з майном театру. Була ідея створити виставу, передати костюми до музею, щось віддати театральному факультету моєї альма-матер, але не склалося… — йдеться у дописі.

Театр-студія «Арабески» був заснований 1993 року студентами театрального відділення Харківського інституту мистецтв. За відсутності будь-якої матеріальної бази притулок молодому колективу надав Харківський літературний музей.

Джерело: Ракурс


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