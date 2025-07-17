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Унаслідок російської атаки згоріло майно харківського театру «Арабески»
Унаслідок російської атаки згоріло майно культового харківського театру «Арабески»https://racurs.ua/ua/n207875-unaslidok-rosiyskoyi-ataky-zgorilo-mayno-kultovogo-harkivskogo-teatru-arabesky.htmlРакурс
У Харкові внаслідок атаки російських шахедів згоріло майно театру «Арабески».
Росіяни атакували місто 16 липня. Шахеди влучили у будівлю, спричинивши пожежу, в якій згоріли декорації вистав, реквізит, костюми, апаратура, одяг.
Після відходу Cвітлани Олешко ми з Тетяною Пилипчук думали, як вчинити з майном театру. Була ідея створити виставу, передати костюми до музею, щось віддати театральному факультету моєї альма-матер, але не склалося… — йдеться у дописі.
Театр-студія «Арабески» був заснований 1993 року студентами театрального відділення Харківського інституту мистецтв. За відсутності будь-якої матеріальної бази притулок молодому колективу надав Харківський літературний музей.