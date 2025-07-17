Во Львове врачи вырастили часть печени в организме 10-месячного младенца

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У Львові лікарі виростили частину печінки в організмі 10-місячного немовляти з Буковини. Такі випадки поодинокі у світі.

Пухлина розповсюдилась на всі чотири сектори печінки. Зробити трансплантацією малюку не могли через його вагу у 8 кг. Тож медики обрали операцію ALPPS, яку ще ніколи не виконували.

Злоякісну пухлину у Демʼянчика виявили у 4 місяці. Малюк тоді втратив апетит, припинив набирати вагу, а його шкіра зблідла.

Місцеві лікарі скерували родину до львівських колег з Лікарні Святого Миколая, де функціонує єдиний в західних областях України Центр холестатичних захворювань у дітей.

Спеціалісти виконали біопсію, що підтвердила — у малюка величезна злоякісна пухлина печінки. Вона займає 8 сантиметрів з 12-ти (довжина самого органу) і розповсюдилась на всі чотири сектори печінки. А її основна частина локалізувалась по центру — там, де проходять головні судини. Тож Демʼянчика віднесли до категорії пацієнтів групи високого ризику.

Малюк міг загинути всього за кілька тижнів. Тож лікарі невідкладно розпочали хіміотерапію. І за чотири місяці лікування їм вдалося вдвічі зменшити розміри пухлини. Однак загроза життю нікуди не поділась. Потрібно було більш кардинальне рішення. Врятувати дитя могла лише операція. Варіант з трансплантацією печінки відпадав. Бо Демʼянчик важив лише 8 кг, а з такою вагою відсоток виживаності після пересадки критично низький.

Ще один варіант — це вельми складна операція ALPPS, яку наші лікарі ще ніколи не виконували. Метод новий і щороку в світі дітям роблять лише кілька таких втручань. ALPPS передбачає кардинальну резекцію, тобто майже повне видалення печінки. Після консультацій з польськими колегами львівські дитячі хірурги таки ухвалюють рішення, що вдадуться до нового методу. Адже це єдиний спосіб поборотися за життя Демʼянчика.

До ALPPS-процедури готувалися близько місяця. І ось день настав. Під час першого етапу хірурги розділили частини печінки на здорову та уражену пухлиною. А судини, що живили «хвору» ділянку, перетиснули так, щоб пухлина перестала рости, але орган при цьому продовжував виконувати свою функцію.

15% відокремлених здорових тканин печінки за тиждень після втручання виросли вчетверо! А це значить, що медикам вдалося з критичного малого об'єму виростити достатню кількість тканини для наступного етапу операції. Такі випадки навіть у світі поодинокі. Тож тепер хірурги могли взятися за видалення тієї частини органу, що уражена новоутвором.

До виконання другого етапу дитячі спеціалісти залучили керівника Центру кардіохірургії Лікарні Святого Пантелеймона Романа Домашича. Адже новоутвір частково вразив нижню порожнисту вену, яка виводить очищену кров з органу. Аби не зупиняти кровообіг дитини, судину потрібно було дуже оперативно замінити — менш ніж за пів години. Досвідчений кардіохірург впорався за 14 хвилин! А дитячі спеціалісти Олександр Калінчук, Андрій Дворакевич та Денис Конопліцький змогли повністю видалити хвору частину печінки.