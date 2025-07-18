В Украине 19 июля ожидаются опасные метеорологические явления

https://racurs.ua/n207893-ukraincev-preduprejdaut-o-znachitelnyh-dojdyah-grade-i-shkvalah-karta.html

Ракурс

В Україні завтра, 19 липня, очікуються дощі, грози й шквали у низці регіонів.

Про це попереджає прес-служба ДСНС з посиланням на дані синоптиків.

Зазначається, що:

19 липня на мешканців Волинської, Рівненської, Житомирської та Харківської областей чекають значні дощі;

у східних регіонах, а також у Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях прогнозуються грози, місцями — град і шквали 15−20 м/с.

Синоптики оголосили I рівень небезпеки (жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте обережні під час негоди! — наголошують у відомстві.

Укргідрометцентр також попереджає про небезпечні гідрологічні явища 19−21 липня — на рiчках суббасейну Прип`ятi (Волинська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Львівська, Тернопільська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,1−0,3 м над рiвнями на 8 годину 18 липня, на окремих ділянках річок з можливий вихід води на заплаву та подальше затоплення заплавних територій.