Последствия российского удара. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n207916-rossiyskaya-raketa-ubila-dvuh-chelovek-na-dnepropetrovschine-i-povredila-ambulatoriu.html

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Російська армія завдали удару по Дніпропетровській області.

У суботу, 19 липня, загарбники атакували ракетою Васильківську громаду Синельниківського району. Під удар потрапили виключно цивільні об'єкти — амбулаторія, школа, будинок культури та приватні будинки. Попередньо відомо, що загинули щонайменше двоє людей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що через ворожий удар зайнялися автомобілі. Рятувальники оперативно приборкали пожежі.

Об 11.58 Повітряні сили ЗСУ попереджали Синельниківський район Дніпропетровської області про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, вночі 19 липня росіяни майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку дронами-камікадзе та КАБами. Внаслідок атаки ворога були зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі.