росія завдала удару КАБами по Шостці

https://racurs.ua/ua/n207911-rosiya-zavdala-udaru-kabamy-po-shostci.html

Ракурс

росія 19 липня завдала масованого удару КАБами по Шостці (СУмська область).

Вночі росіяни майже протягом чотирьох годин росіяни атакували Шостку ударними БпЛА. Внаслідок атаки ворога зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. Також є пошкодження у житловому секторі.

Вранці знову Шосткинська громада опинилась під ударами — цього разу КАБів. Зафіксовано прицільне влучання. Здійнялася пожежа, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.