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Ракурс
В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Фото: соцсети

Взрывы прогремели в Донецке — над городом поднимается дым (ФОТО)

19 июл 2025, 16:53
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Вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Донецьку.

Гучно в місті було у суботу, 19 липня. Вибухи було чутно приблизно о 14.55. Окупаційна влада заявила, що по центру міста «прилетіла ракета». У мережі оприлюднили фото та відео, на яких видно, як дим здіймається над містом. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що у Ворошилівському районі припинили роботу всі електропідстанції. Причиною відключення семи трансформаторних підстанцій, як заявляють загарбники, стало «автоматичне відключення». Без світла залишилися 200 абонентів та дві лікарні.

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Фото: соцмережі

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Фото: соцмережі

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 1 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи. Після удару безпілотників на кількох об'єктах вирували пожежі. А в Донецьку того ж дня була уражена будівля, в якій займаються виробництвом дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Источник: Ракурс


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