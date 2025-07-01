В окупованому Луганську пролунали вибухи, виникли пожежі

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Уночі в окупованому Луганську пролунали вибухи — після удару безпілотників на кількох об'єктах вирували пожежі.

Вірогідно, у Донецьку уражена будівля, в якій займаються виробництвом дронів та засобів радіоелектронної боротьби, пише hromadske.

За словами керівника українського Центру протидії дезінформації Коваленка, в тимчасово окупованому Луганську «горить логістика росіян».

Дрони пролітали через Антрацит та Хрустальне, окуповані з 2014 року.

Також під ранок мешканці міст Саратов і Енгельс, що в Саратовській області, повідомили про вибухи; в.о. губернатора Ростовської області заявив про відбиття атаки дронів; роботу 4 російських аеропортів призупинили.

Міноборони терористів рф заявило про збиття 60 безпілотників над РФ та над окупованим Кримом. Низка аеропортів припиняла роботу вночі.

Станом на 8.30 1 липня українське військове командування наразі не підтверджувало жодних ударів по тимчасово окупованих територіях.