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В окупованому Луганську пролунали вибухи, виникли пожежі
В окупованих Луганську та Донецьку пролунали вибухи, виникли пожежі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207468-v-okupovanomu-lugansku-prolunaly-vybuhy-vynykly-pojeji-video.htmlРакурс
Уночі в окупованому Луганську пролунали вибухи — після удару безпілотників на кількох об'єктах вирували пожежі.
Вірогідно, у Донецьку уражена будівля, в якій займаються виробництвом дронів та засобів радіоелектронної боротьби, пише hromadske.
За словами керівника українського Центру протидії дезінформації Коваленка, в тимчасово окупованому Луганську «горить логістика росіян».
Дрони пролітали через Антрацит та Хрустальне, окуповані з 2014 року.
Також під ранок мешканці міст Саратов і Енгельс, що в Саратовській області, повідомили про вибухи; в.о. губернатора Ростовської області заявив про відбиття атаки дронів; роботу 4 російських аеропортів призупинили.
Міноборони терористів рф заявило про збиття 60 безпілотників над РФ та над окупованим Кримом. Низка аеропортів припиняла роботу вночі.
Станом на 8.30 1 липня українське військове командування наразі не підтверджувало жодних ударів по тимчасово окупованих територіях.