Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В окупованому Луганську пролунали вибухи, виникли пожежі

В окупованих Луганську та Донецьку пролунали вибухи, виникли пожежі (ВІДЕО)

1 лип 2025, 08:52
999

Уночі в окупованому Луганську пролунали вибухи — після удару безпілотників на кількох об'єктах вирували пожежі.

Вірогідно, у Донецьку уражена будівля, в якій займаються виробництвом дронів та засобів радіоелектронної боротьби, пише hromadske.

За словами керівника українського Центру протидії дезінформації Коваленка, в тимчасово окупованому Луганську «горить логістика росіян».

Дрони пролітали через Антрацит та Хрустальне, окуповані з 2014 року.

Також під ранок мешканці міст Саратов і Енгельс, що в Саратовській області, повідомили про вибухи; в.о. губернатора Ростовської області заявив про відбиття атаки дронів; роботу 4 російських аеропортів призупинили.

Міноборони терористів рф заявило про збиття 60 безпілотників над РФ та над окупованим Кримом. Низка аеропортів припиняла роботу вночі.

Станом на 8.30 1 липня українське військове командування наразі не підтверджувало жодних ударів по тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів