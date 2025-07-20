Центральная избирательная комиссия в Молдове не допустила к выборам пророссийский блок «Победа»

Центральна виборча комісія Молдови не допустила до виборів проросійський блок «Перемога».

Рішення ухвалили на засіданні 19 липня. ЦВК вважає, що участь у створенні «Перемоги» брав олігарх-утікач Ілан Шор, засуджений у Молдові до 15 років ув’язнення. Там додали, що «викликає обґрунтовані підозри» також проведення з’їзду об'єднання в Москві.

У ЦВК нагадали, що закон забороняє створювати нові політсили на базі партії, визнаної неконституційною. Лідери блоку «Перемога», присутні на засіданні, заявили, що вважають рішення неправомірним.

До складу блоку входять чотири партії: «Відродження», «Шанс», «Сила альтернативи та порятунку Молдови» та «Перемога». Усі вони пов’язані з Шором, пише NewsMaker.