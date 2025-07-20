Центральная избирательная комиссия в Молдове не допустила к выборам пророссийский блок «Победа»

Ракурсhttps://racurs.ua/
Центральна виборча комісія Молдови не допустила до виборів проросійський блок «Перемога».
Рішення ухвалили на засіданні 19 липня. ЦВК вважає, що участь у створенні «Перемоги» брав олігарх-утікач Ілан Шор, засуджений у Молдові до 15 років ув’язнення. Там додали, що «викликає обґрунтовані підозри» також проведення з’їзду об'єднання в Москві.
У ЦВК нагадали, що закон забороняє створювати нові політсили на базі партії, визнаної неконституційною. Лідери блоку «Перемога», присутні на засіданні, заявили, що вважають рішення неправомірним.
До складу блоку входять чотири партії: «Відродження», «Шанс», «Сила альтернативи та порятунку Молдови» та «Перемога». Усі вони пов’язані з Шором, пише NewsMaker.
Заступник голови ЦВК Павло Постика заявив, що члени блоку «Побєда» пов’язані з Шором, засудженим у Молдові до 15 років в’язниці. Він також вказав, що сам олігарх-втікач брав участь у створенні блоку.
Крім того, за його словами, проведення з’їзду політичного блоку «Побєда» в Москві «викликає обґрунтовані підозри».
Проведення з’їзду на території іноземної держави без нагляду виборчих органів, за участю та логістичної підтримки іноземних структур викликає обґрунтовані підозри в незаконному фінансуванні, а це суперечить національному законодавству, — заявив Постика.
Він також нагадав, що закон забороняє створення нової політичної сили на базі партії, визнаної неконституційною — а такою була визнана партія «Шор». Крім того, ЦВК вказала, що назва і символіка блоку збігаються з назвою однієї з партій, що входять до нього, а це порушує виборчі норми.
Парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня.
Блок «Побєда» створили в квітні 2024 року в Москві.