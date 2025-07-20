У Трампа диагностировали хроническую болезнь вен, но Белый дом уверяет, что он в отличной форме

https://racurs.ua/n207945-u-trampa-diagnostirovali-hronicheskuu-bolezn-ven-smi.html

Ракурс

У президента США Дональда Трампа виявили хронічну венозну недостатність — поширене захворювання, при якому кров застоюється в ногах через пошкоджені вени або венозні клапани.

Це може призводити до набряків, варикозу та навіть утворення виразок, якщо хворобу запустити, пише Bild. За даними німецького товариства флебології, у західних країнах на це страждають до 5% дорослих людей.

Причина захворювання в тому, що вени повинні піднімати кров назад до серця, долаючи силу тяжкості. У нормі їм допомагають м’язи та спеціальні клапани, що не дають крові текти назад вниз. Але якщо клапани перестають працювати як слід, виникають проблеми.

Венозна недостатність — це хронічне захворювання. Це означає, що терапія сама по собі не забезпечує стійкого поліпшення — вона полегшує симптоми, але основне захворювання залишається і, безумовно, може погіршитися, — сказала лікар-флеболог Катаріна Годоліас.

Попри діагноз, Білий дім наполягає, що стан президента США перебуває під контролем. Прес-секретар Керолайн Левітт сказала, що Дональд Трамп «як і раніше у чудовій формі і працює цілодобово». За її словами, у Трампа не виявили ні тромбозу, ні серцевої недостатності, ні проблем із нирками.