Обыски и задержания в НАБУ: что происходит

https://racurs.ua/n207968-obyski-i-zaderjaniya-v-nabu-chto-proishodit.html

Ракурс

21 липня інформаційний простір в Україні наповнили новини про слідчі дії щодо працівників Національного антикорупційного бюро. Йдеться про обшуки, затримання та оголошення підозр.

Спочатку стало відомо, що СБУ і ОГП провели обшуки в НАБУ і САП. Причина: можливі зв’язку детективів з росією. Затримали одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, його батько в рф. СБУ стверджує про державну зраду.

Згодом у НАБУ заявили, що тривають щонайменше 70 обшуків у щонайменше 15 працівників НАБУ.

Там зазначили, що підставами для обшуків у більшості випадків є участь окремих посадовців у ДТП, а деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з росією.

Паралельно СБУ ініціювала позапланову перевірку стану охорони державної таємниці. У САП повідомили, що перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

Також в антикорупційній прокуратурі додали, що ці заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП.

У відповідь в СБУ заявили, що їхні співробітники не отримували доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП.

Там додали, що перевірка СБУ не передбачає ознайомлення зі змістом таких документів в цілому.

На тлі обшуків, які СБУ проводить у НАБУ, Державне бюро розслідувань повідомило про оголошення підозри трьом співробітникам антикорупційного бюро щодо скоєння ДТП. За даними джерел «Української правди» в правоохоронних органах, йдеться про аварії, які сталися у 2021 та 2023 роках.

У першому з випадків правоохоронець, виїжджаючи з другорядної дороги в Києві, зіткнувся з авто, яке їхало головною дорогою. Після цього авто правоохоронця наїхало на випадкового пішохода. Через отримані травми постраждалому ампутували ногу.

В іншій ДТП правоохоронець на автодорозі Київ — Одеса під час випередження попутної автівки не обрав безпечну швидкість і виїхав за межі проїзної частини. Його авто перекинулось і вʼїхало в АЗС. Пасажирка його автомобіля отримала численні переломи та травми.

У третьому інциденті правоохоронець на службовому автомобілі наїхав на пішохода на перехресті в Києві. Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Усім трьом повідомили підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

У відповідь на поширену Державним бюро розслідувань інформацію щодо повідомлення про підозру трьом працівникам НАБУ за фактами участі в дорожньо-транспортних пригодах повідомило, що йдеться про три окремі ДТП, які мали місце у 2021 (дві події) та 2023 роках (одна подія).

У кожному з випадків працівники НАБУ одразу після події надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та поінформували відповідні органи. Це зафіксовано належним чином та підтверджено висновками службових розслідувань, проведених Управлінням внутрішнього контролю НАБУ.

Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки — максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства.

З огляду на ці обставини, незрозумілим виглядає як проведення масових обшуків за фактами подій, що відбулись два-чотири роки тому, так і ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Також одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство.

Крім того, по обіді стало відомо, що правоохоронці затримали «крота» ФСБ рф в лавах НАБУ.

Йдеться про співробітника Центрального апарату НАБУ, який нібито працює у закритому підрозділі «Д-2». У СБУ стверджують, що він шпигував для російської спецслужби.

За даними слідства, його діяльність курував заступник керівника охорони Януковича Дмитро Іванцов, який у лютому 2014 допоміг експрезиденту втекти до росії. Загалом затриманий щонайменше 60 разів передавав інформацію з обмеженим доступом Іванцову.

Також фігурант справи збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.