Заседание "Рамштайна": Британия планирует предоставить Украине 4,5 млрд фунтов военной помощи

https://racurs.ua/n207971-zasedanie-ramshtayna-britaniya-planiruet-predostavit-ukraine-4-5-mlrd-funtov-voennoy-pomoschi.html

Ракурс

21 липня розпочалась зустріч у форматі «Рамштайн». Присутні 52 країни на рівні міністрів оборони або їхніх заступників.

США представляє посол США при НАТО Метью Вітакер. Голови Пентагону Піта Гегсета на зустрічі немає.

Головують Велика Британія і Німеччина, які й скликали зустріч. Від України — міністр оборони Денис Шмигаль і секретар РНБО Рустем Умєров.

Британія планує цьогоріч надати Україні 4,5 мільярди фунтів військової допомоги, що є найвищим рівнем за всю історію.

Ця допомога включає 700 мільйонів на артснаряди, ракети далекого радіуса дії та оборонні ракети, причому 150 мільйонів з цієї підтримки уже надали за останні два місяці, — повідомив міністр оборони Джон Гілі. І додав, що Велика Британія також поставила Україні майже 50 тисяч безпілотників цього року.

Тим часом Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібно $6 млрд, щоб закрити прогалину у виробництві зброї на поточний рік

За словами новопризначеного міністра оборони, це дозволить Україні виробити більше FPV-дронів, дронів-перехоплювачів, щоб відбивати атаки «шахедів», і додаткову далекобійну зброю, «щоб війна тривала також на території росії».

«Ракурс» повідомляв, що Німеччина та США домовилися про передачу Україні п’яти систем Patriot «найближчим часом». Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він заявив, що найближчими днями планує узгодити з партнерами механізм втілення домовленостей, зазначивши, що це відбуватиметься «в дусі взаємної довіри».