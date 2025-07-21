В Киеве боевая часть сбитой российской ракеты Х-69 упала рядом с жилым домом

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У Києві бойова частина збитої у ніч на 21 липня російської ракети Х-69 впала поруч із житловим будинком.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували об'єкт, який міг здетонувати будь-якої миті та за допомогою спеціального маніпулятора завантажили до автомобіля для транспортування й подальшого знищення у безпечних умовах.