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Ракурс
У Києві бойова частина збитої російської ракети Х-69 впала поруч із житловим будинком

У Києві бойова частина збитої російської ракети Х-69 впала поруч із житловим будинком (ФОТО)

21 лип 2025, 17:53
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У Києві бойова частина збитої у ніч на 21 липня російської ракети Х-69 впала поруч із житловим будинком.

Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ідентифікували об'єкт, який міг здетонувати будь-якої миті та за допомогою спеціального маніпулятора завантажили до автомобіля для транспортування й подальшого знищення у безпечних умовах.

Вкотре наголошуємо: не наближайтеся до уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів. Побачили щось підозріле — дзвоніть «101»! — застереглли у ДСНС.

Джерело: Ракурс


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