Силы обороны удачно поохотились за С-300П и РЛС «Небо-М» в Белгородской области

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Ракурс

Сили оборони України 20 липня завдали низку успішних ударів по росіянам в різних локаціях

Засобами дальнього вогневого впливу успішно уразили російський ЗРК С-300П у Бєлгородській області (росія), що значно зменшило зону покриття засобами російської ППО дальньої дії в регіоні.

У цій самій області наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу «Небо-М», що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М Big Bird.