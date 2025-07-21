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Сили оборони вполювали С-300П і РЛС «Небо-М» у Бєлгородській області

Сили оборони вполювали С-300П і РЛС «Небо-М» у Бєлгородській області (ВІДЕО)

21 лип 2025, 19:55
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Сили оборони України 20 липня завдали низку успішних ударів по росіянам в різних локаціях

Засобами дальнього вогневого впливу успішно уразили російський ЗРК С-300П у Бєлгородській області (росія), що значно зменшило зону покриття засобами російської ППО дальньої дії в регіоні.

У цій самій області наші війська також завдали удару по радіолокаційному комплексу «Небо-М», що критично вплинуло на його функціональність, і одночасно знизило експлуатаційні можливості сусідньої радіолокаційної станції 5Н66М Big Bird.

Джерело: Ракурс


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