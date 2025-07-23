Украина не получит новые ЗРК «Patriot» раньше весны 2026 года. Фото:

https://racurs.ua/n208024-obeschannye-trampom-patriot-pribudut-v-ukrainu-ne-ranshe-vesny-2026-goda-spiegel.html

Ракурс

Зенітно-ракетні комплекси Patriot, про які говорив президент США Дональд Трамп, не надійдуть до України раніше весни 2026 року.

Виявляється, швидка доставка цих систем ППО, які вкрай необхідні Україні, є складним завданням. Зробити це оперативно практично неможливо навіть після заяви Трампа, який минулого тижня пообіцяв відправити Україні арсенал зброї. Про це повідомило видання Spiegel.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наполягає на прискоренні передачі систем, наголошуючи, що доленосне рішення за Вашингтоном. А Сполучені Штати очікують, що європейські союзники тимчасово передадуть Україні частину своїх Patriot, а згодом отримають нові установки від американського виробника RTX Corporation.

Проблема полягає в тому, як розповіли урядовці, перша система буде доступна не раніше ніж через вісім місяців, а саме навесні 2026 року. Лише тоді Німеччина зможе отримати батарею, яка спочатку мала бути відправлена до Швейцарії. А інші країни-партнери потребуватимуть ще більше часу для доставки цих систем ППО для України.

Нагадаємо, очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус під час участі у «Рамштайні» заявив, що Берлін та Вашингтон домовилися про передачу Україні п’яти систем Patriot. Крім того, Німеччина разом із Великою Британією нададуть Україні 220 тис. 35-міліметрових набоїв для зенітних гарматних систем Gepard у стислі терміни.

Джерело: Spiegel