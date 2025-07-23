Руководители НАБУ и САП сделали заявления после встречи с Зеленским. Фото:

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НАБУ і САП зробили заяву за підсумками зустрічі в Офісі президента.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявили, що ухвалений напередодні закон суттєво обмежує незалежність їхніх відомств. Однак посадовці наголосили, що продовжать працювати над збереженням професійної спроможності обох антикорупційних інституцій. Про це йдеться в заяві, яку 23 липня опублікувало Антикорупційне бюро.

Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топ-корупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії, — йдеться в заяві.

Кровонос і Клименко зазначили, що віддані інтересам українського народу та продовжать працювати над збереженням професійної спроможності обох інституцій і результатів, досягнутих за роки їхньої діяльності.

Також керівники обох відомств закликали міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з росією.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада підтримала законопроект № 12414, який знищує незалежність НАБУ та САП. Володимир Зеленський того ж дня підписав закон і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів». У різних містах на мітинги проти цього закону вийшли тисячі українців. Європейські союзники та низка організацій розкритикували цей закон.