Последствия российской воздушной атаки по Одессе, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, здійснили масовану атаку по Одесі ударними безпілотниками.

У місті виникли низка пожеж, є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Також є пошкодження в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО:

ворожий безпілотник влучив прямо посеред Приморського бульвару. Вибиті вікна у історичних памʼятках, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави;

на ринку «Привоз» удар російського дрона знищив два торгові павільйони.

Також зазнала пошкоджень житлова дев’ятиповерхівка — руйнування з 5 по 8 поверхи. Постраждали четверо людей. Всім медична допомога була надана на місці, нині поранені продовжують лікуватися амбулаторно.

Крім того, пошкоджені адміністративна будівля та АЗС.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що в постраждалій багатоповерхівці є загроза обвалу конструкцій. Зазначається, що на території ринку «Привоз» вже ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торговельних павільйонів.