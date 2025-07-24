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Последствия удара КАБами по центру Харькова 24 июля, фото: ГСЧС
Рашисты ударили КАБами по Харькову — 22 человека пострадали (ВИДЕО)https://racurs.ua/n208045-rashisty-udarili-kabami-po-harkovu-22-cheloveka-postradali-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вдень вдарили двома керованими авіабомбами по центральній частині Харкова.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Зафіксовані такі випадки:
- влучання поряд із багатоповерховим будинком. На місці загорілися близько 15 авто;
- потрапляння по цивільному підприємству, спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, постраждали 22 людини.
Серед постраждалих є діти, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.
Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії — продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті — сильна ППО, розширення виробництва зброї, — наголошує Зеленський.
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