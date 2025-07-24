Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вдень вдарили двома керованими авіабомбами по центральній частині Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Зафіксовані такі випадки:

За попередньою інформацією, постраждали 22 людини.

Серед постраждалих є діти, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії — продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті — сильна ППО, розширення виробництва зброї, — наголошує Зеленський.