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Ракурс
Последствия удара КАБами по центру Харькова 24 июля, фото: ГСЧС

Рашисты ударили КАБами по Харькову — 22 человека пострадали (ВИДЕО)

24 июл 2025, 12:55
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Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вдень вдарили двома керованими авіабомбами по центральній частині Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Зафіксовані такі випадки:

  • влучання поряд із багатоповерховим будинком. На місці загорілися близько 15 авто;
  • потрапляння по цивільному підприємству, спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, постраждали 22 людини.

Серед постраждалих є діти, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії — продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті — сильна ППО, розширення виробництва зброї, — наголошує Зеленський.

Источник: Ракурс


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