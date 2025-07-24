Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки удару КАБами по центру Харкова 24 липня, фото: ДСНС
Рашисти вдарили КАБами по Харкову — 22 людини постраждали (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n208045-rashysty-vdaryly-kabamy-po-harkovu-22-ludyny-postrajdaly-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 24 липня, вдень вдарили двома керованими авіабомбами по центральній частині Харкова.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Зафіксовані такі випадки:
- влучання поряд із багатоповерховим будинком. На місці загорілися близько 15 авто;
- потрапляння по цивільному підприємству, спалахнула пожежа.
За попередньою інформацією, постраждали 22 людини.
Серед постраждалих є діти, повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.
Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання Росії — продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті — сильна ППО, розширення виробництва зброї, — наголошує Зеленський.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...