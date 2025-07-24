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Новый обмен пленными прошел 23 июля, фото: Минэнерго
13 защитников ЧАЭС вернули из плена во время обмена 23 июля — Минэнерго (ФОТО)https://racurs.ua/n208047-13-zaschitnikov-chaes-vernuli-iz-plena-vo-vremya-obmena-23-iulya-minenergo-foto.htmlРакурс
Під час дев’ятого обміну полоненими в межах Стамбульських домовленостей, який відбувся вчора, 23 липня, Україна повернула додому 13 бійців Національної гвардії, котрі обороняли Чорнобильську атомну електростанцію у перші дні повномасштабного російського вторгнення.
Усі вони перебували у полоні понад три роки, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.
Це — важкохворі та поранені військові, чиє звільнення стало результатом тривалої роботи українських фахівців і міжнародних партнерів. Їхнє повернення — надзвичайно важлива гуманітарна подія, що демонструє принциповість України у боротьбі за кожного захисника, — наголошують у міністерстві.
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