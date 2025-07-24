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Новый обмен пленными прошел 23 июля, фото: Минэнерго

13 защитников ЧАЭС вернули из плена во время обмена 23 июля — Минэнерго (ФОТО)

24 июл 2025, 13:45
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Під час дев’ятого обміну полоненими в межах Стамбульських домовленостей, який відбувся вчора, 23 липня, Україна повернула додому 13 бійців Національної гвардії, котрі обороняли Чорнобильську атомну електростанцію у перші дні повномасштабного російського вторгнення.

Усі вони перебували у полоні понад три роки, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

Це — важкохворі та поранені військові, чиє звільнення стало результатом тривалої роботи українських фахівців і міжнародних партнерів. Їхнє повернення — надзвичайно важлива гуманітарна подія, що демонструє принциповість України у боротьбі за кожного захисника, — наголошують у міністерстві.

Новий обмін полоненими відбувся 23 липня, фото: Міненерго

Источник: Ракурс


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