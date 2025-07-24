Новый обмен пленными прошел 23 июля, фото: Минэнерго

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Під час дев’ятого обміну полоненими в межах Стамбульських домовленостей, який відбувся вчора, 23 липня, Україна повернула додому 13 бійців Національної гвардії, котрі обороняли Чорнобильську атомну електростанцію у перші дні повномасштабного російського вторгнення.

Усі вони перебували у полоні понад три роки, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.