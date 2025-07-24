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Последствия российских обстрелов Одесской области, фото: «Укрзализныця»

Рашисты били по подвижному составу, чтобы заблокировать порты Одессы — Укрзализныця (ФОТО)

24 июл 2025, 13:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, вчергове били по цивільним інфраструктурним об'єктам та залізничному рухомому складу, щоб заблокувати доступ до портів Одеси.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Проте, спрацювала розгорнута система моніторингу та оповіщення, а залізничники та залізничниці вчасно пройшли в укриття. Ніхто з працівників не постраждав, — розповіли у компанії. — Нині активно відновлюємо зруйновані обʼєкти.

Наслідки російських обстрілів Одещини, фото: «Укрзалізниця»

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти також атакували історичний центр Одеси — внаслідок атаки горів ринок «Привоз», також зруйновано дев’ятиповерхівку.

Источник: Ракурс


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