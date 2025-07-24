Наслідки російських обстрілів Одещини, фото: «Укрзалізниця»

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, вчергове били по цивільним інфраструктурним об'єктам та залізничному рухомому складу, щоб заблокувати доступ до портів Одеси.

Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Проте, спрацювала розгорнута система моніторингу та оповіщення, а залізничники та залізничниці вчасно пройшли в укриття. Ніхто з працівників не постраждав, — розповіли у компанії. — Нині активно відновлюємо зруйновані обʼєкти.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти також атакували історичний центр Одеси — внаслідок атаки горів ринок «Привоз», також зруйновано дев’ятиповерхівку.