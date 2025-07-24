Последствия ударов российских КАБ по Харькову, фото: ГСЧС.

https://racurs.ua/n208048-kolichestvo-postradavshih-v-harkove-vozroslo-do-33-foto-video.html

Ракурс

У Харкові до 33 зросла кількість постраждалих внаслідок удару керованими авіабомбами, завданого рашистами сьогодні, 24 липня, вдень.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі повідомив, що серед 33 постраждалих:

10-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес;

17-річний хлопець, у якого вибухові поранення з пошкодженням голови;

17-річна дівчина;

дівчинка-немовля віком 28 днів, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Мер міста Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що, за попередньою інформацією, руйнацій зазнали 10 багатоповерхових житлових будинків. Також були пошкоджені підприємство легкої промисловості, трансформаторна підстанція.

Прес-служба Харківської обласної прокуратури повідомляє, що серед постраждалих також є вагітна жінка, у якої гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34 поблизу н. п. строїтель бєлгородської області рф. Дальність пуску — близько 100 км, — розповіли у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).