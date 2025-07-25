В Германии за 340 млн евро изготовят радары для усиления ПВО Украины

https://racurs.ua/n208065-v-germanii-za-340-mln-evro-izgotovyat-radary-dlya-usileniya-pvo-ukrainy.html

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Німецька компанія HENSOLDT отримала велике замовлення на постачання радарів для посилення протиповітряної оборони України.

«Мілітарний» пише, що у межах комплексного пакету замовлень вартістю понад 340 мільйонів євро буде поставлено високопродуктивні радари TRML-4D та радари ближнього радіусу дії SPEXER 2000 3D MkIII.

Наші високопродуктивні радари терміново потрібні українській протиповітряній обороні. Декілька радарів уже захищають Україну з початку російської агресивної війни. Ми пишаємося тим, що постачаємо нові системи. Радари надзвичайно важливі для захисту цивільного населення, — заявив генеральний директор HENSOLDT Олівер Дьорре.

TRML-4D базується на новітній радіолокаційній технології AESA (активна фазована решітка з електронним скануванням).

Вона забезпечує швидке виявлення та супровід до 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Радар здатен швидко та надійно виявляти, супроводжувати й класифікувати всі типи повітряних цілей — крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери.

Сімейство радарів SPEXER включає оглядові системи різної дальності для автоматичного виявлення та класифікації наземних, морських і низьковисотних повітряних цілей.