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Вероятно, последнее фото «военкора» Андрея Филатова
Остались только мотоцикл и камера — российский военкор исчез после встречи с украинским FPV-дроном под Покровском.https://racurs.ua/n208083-ostalis-tolko-motocikl-i-kamera-rossiyskiy-voenkor-ischez-posle-vstrechi-s-ukrainskim-fpv-dronom.htmlРакурс
Російський «воєнкор» Андрій Філатов міг загинути під Покровськом сьогодні, 25 липня.
Про це стверджують російській провоєнні Telegram-канали.
Стверджується, що Філатов потрапив під удар українського FPV-дрона.
Ні Андрій, ні люди, які перебували в цей момент на місці на зв’язок не виходять, — вказано в повідомленні в одному з російських пабліків.
Також було опубліковано фото Філатова, котрі, ймовірно, були зроблені безпосередньо перед атакою дрона.
Зазначається, що станом на вечір сьогоднішнього дня на зв’язок Філатов так і не вийшов, у жодному з контрольованих росією госпіталів його також не виявили. Стверджується, що на місці події не знайшли його тіла — лише мотоцикл, особисті речі та камеру.
У Telegram-каналі Філатов останнє повідомлення було опубліковане сьогодні невдовзі після 12-ї години дня.
Філатов раніше вже був двічі поранений в ході повномасштабного російського вторгнення — у серпні 2022 року біля Авдіївки та у жовтні того року в районі селища Авдіївське.