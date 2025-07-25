Вероятно, последнее фото «военкора» Андрея Филатова

https://racurs.ua/n208083-ostalis-tolko-motocikl-i-kamera-rossiyskiy-voenkor-ischez-posle-vstrechi-s-ukrainskim-fpv-dronom.html

Ракурс

Російський «воєнкор» Андрій Філатов міг загинути під Покровськом сьогодні, 25 липня.

Про це стверджують російській провоєнні Telegram-канали.

Стверджується, що Філатов потрапив під удар українського FPV-дрона.

Ні Андрій, ні люди, які перебували в цей момент на місці на зв’язок не виходять, — вказано в повідомленні в одному з російських пабліків.

Також було опубліковано фото Філатова, котрі, ймовірно, були зроблені безпосередньо перед атакою дрона.

Зазначається, що станом на вечір сьогоднішнього дня на зв’язок Філатов так і не вийшов, у жодному з контрольованих росією госпіталів його також не виявили. Стверджується, що на місці події не знайшли його тіла — лише мотоцикл, особисті речі та камеру.

У Telegram-каналі Філатов останнє повідомлення було опубліковане сьогодні невдовзі після 12-ї години дня.

Філатов раніше вже був двічі поранений в ході повномасштабного російського вторгнення — у серпні 2022 року біля Авдіївки та у жовтні того року в районі селища Авдіївське.