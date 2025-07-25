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Ракурс
Ймовірно, останнє фото «воєнкора» Андрія Філатова

Залишились лише мотоцикл і камера — російський воєнкор зник після зустрічі з українським FPV-дроном під Покровськом

25 лип 2025, 21:15
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Російський «воєнкор» Андрій Філатов міг загинути під Покровськом сьогодні, 25 липня.

Про це стверджують російській провоєнні Telegram-канали.

Стверджується, що Філатов потрапив під удар українського FPV-дрона.

Ні Андрій, ні люди, які перебували в цей момент на місці на зв’язок не виходять, — вказано в повідомленні в одному з російських пабліків.

Також було опубліковано фото Філатова, котрі, ймовірно, були зроблені безпосередньо перед атакою дрона.

Ймовірно, останнє фото «воєнкора» Андрія Філатова

Зазначається, що станом на вечір сьогоднішнього дня на зв’язок Філатов так і не вийшов, у жодному з контрольованих росією госпіталів його також не виявили. Стверджується, що на місці події не знайшли його тіла — лише мотоцикл, особисті речі та камеру.

У Telegram-каналі Філатов останнє повідомлення було опубліковане сьогодні невдовзі після 12-ї години дня.

Філатов раніше вже був двічі поранений в ході повномасштабного російського вторгнення — у серпні 2022 року біля Авдіївки та у жовтні того року в районі селища Авдіївське.

Джерело: Ракурс


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