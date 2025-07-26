рф более 20 раз ударила по Харькову. Фото:

https://racurs.ua/n208088-harkov-poluchil-bolee-20-udarov-kabami-ballistikoy-i-dronami.html

Ракурс

Російська армія завдала масованого комбінованого удару по Харкову.

Ворожа атака вночі 26 липня тривала упродовж трьох годин. Було завдано понад 20 ударів. Окупанти застосували чотири керовані авіаційні бомби, дві балістичні ракети та 15 ударних БпЛА типу «Шахед». Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги й контактну мережу. Про це мер міста Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Досі триває ліквідація семи пожеж у Київському районі.

Внаслідок російських обстрілів постраждало п’ятеро людей. Серед них — троє рятувальників, які отримали поранення вже після першого прильоту — під час повторного удару.

Ворог цілить по тим, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм, — зазначив Терехов.

Міський голова Харкова додав, що з перших хвилин на місцях ударів працюють комунальники: енергетики, тепловики, дорожники, водоканал, метрополітен, освітлювачі, зеленбуд та ліфтовики.

Нагадаємо, Дніпро та Дніпропетровська область вночі 26 квітня зазнали масованої комбінованої атаки з боку росіян. Захисники неба змогли збити сім ракет 26 дронів, але були й влучання. Внаслідок атаки загинуло дві особи, а п’ятеро постраждали.