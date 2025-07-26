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https://racurs.ua/n208093-vozroslo-kolichestvo-pogibshih-i-postradavshih-v-dnepre-i-oblasti.html

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У Дніпрі та Дніпропетровській області зросла кількість загиблих та постраждалих після нічної російської атаки.

У лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала. Також в обласному центрі відомо про двох постраждалих чоловіків 46 та 33 років. Поранених госпіталізували, а їхній стан медики оцінюють як середній. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.

Російський нічний обстріл призвів і до пошкоджень у Камʼянському. У місті понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон. На місці працюють комунальні служби і гуманітарні організації.

Нагадаємо, у ніч на 26 липня росія атакувала Україну 235-ма дронами та ракетами різних типів. Основним напрямком удару було Дніпропетровщина.

У Дніпрі внаслідок нічної атаки була понівечена багатоповерхівка й пошкоджені промислові підприємства. Спочатку було відомо, що внаслідок атак загинув чоловік та постраждала жінка. А в Дніпровському районі загорівся торговельний центр та підприємство. Там повідомляли про одного загиблого та чотирьох постраждалих.