Дроны ударили по заводу радиоэлектроники «Сигнал». Фото: соцсети

https://racurs.ua/n208092-bpla-atakovali-zavod-radioelektroniki-signal-v-rossiyskom-stavropole-video.html

Ракурс

Безпілотники вранці у суботу, 26 липня, вдарили по заводу «Сигнал» у російському Ставрополі.

Один із ударних БпЛА влучив у головну будівлю підприємства, внаслідок чого виникла невелика пожежа. Конструкція будівлі не була сильно зруйнована, але вибух міг пошкодити обладнання зсередини. Відео влучання опубліковав телеграм-канал Exilenova+.

Ти часом губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров визнав прильоти на території промислових об'єктів у Ставрополі. Він заявив про ліквідацію пожежі та запевнив, що «постраждалих та загиблих немає".

Як відомо, завод «Сигнал» був заснований у 1971 році, а з 2012 року завод входить до російської державної корпорації «Ростех». Зараз підприємство виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування, засоби захисту від електрохімічної корозії та ін.

Цей завод, який розташований приблизно за 350−380 км від підконтрольної Україні території, знаходиться під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Японії.

Нагадаємо, 25 липня українська тактична авіація атакувала об'єкт ФСБ рф поблизу селища Біла Берізка в Брянській області. Внаслідок обстрілу будівля була повністю знищена, а в ній знаходили офіцери російських спецслужб.