В Винницкой области эвакуированным из-под Покровска женщинам не разрешили заселиться в дом, потому что те приехали с 11 собаками и 34 котами

Ракурс

На Вінниччині місцеві не дозволили евакуйованим з-під Покровська жінкам заселитися в будинок, бо ті приїхали з 11 собаками та 34 котами.

Це сталося у селі Добрянка.

Односельці зібралися біля будинку та заборонили людям вселятися, вивантажувати та поїти собак. Тому що собаки. Шукайте інше місце, не потрібні в селі ваших 11 стерилізованих та вакцинованих собак, — розповіли у благодійному фонді «12 вартових».

Тоді бабусі викликали поліцію, однак та, як і староста села, нібито стала на бік місцевих, стверджують у фонді.

У поліції заявили, що ввечері 25 липня справді отримали повідомлення про конфлікт між жителями Добрянки та заявницею щодо утримання собак. Однак там заперечили, що виносили акти про виселення евакуйованих жінок. Натомість правоохоронці відібрали пояснення щодо ситуації від обох сторін, нині триває перевірка.