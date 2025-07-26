В ВСУ рассказали, где решается судьба летней кампании рф

https://racurs.ua/n208109-v-vsu-rasskazali-gde-reshaetsya-sudba-letney-kampanii-rf.html

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За словами речника ОСУВ «Хортиця» Віктора Трегубова, Покровський напрямок залишається найінтенсивнішим, і спротив з боку українських військ там також залишається найбільшим.

Власне, там зараз вирішується доля так званої російської кампанії, і це головний акцент, — додав він.

На Покровському напрямку з початку доби 26 липня окупанти здійснили 35 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього.

Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Вісім бойових зіткнень досі тривали станом на 16.00.

В угрупованні «Хортиця» повідомили у суботу, що на Покровському напрямку противник намагався реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Бойківка, Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новоукраїнка, Новоекономічне, Лисівка, Котлине та Звірове. Також наші воїни відбивали штурми неподалік Удачного, Муравки та Молодецького.

Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.