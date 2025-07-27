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Ракурс
В Харькове рашисты повредили большинство медучреждений, фото: УНН

44 из 58 коммунальных медучреждений в Харькове повреждены — мэр

27 июл 2025, 12:06
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У Харкові через російську агресію постраждали більшість комунальних медзакладів — 44 з 58, деякі з них навіть кілька разів.

Про це сьогодні, 27 липня, у День медика у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Це гірка статистика. Але, попри все, система охорони здоров’я міста функціонує не гірше, ніж до війни. І все це — завдяки нашим героїчним медикам, — наголосив він.

Терехов наголошує - будні харківських лікарів, фельдшерів, медсестер не схожі на будні колег з більшості інших міст України.

Адже, крім звичних пацієнтів з хронічними захворюваннями, ургентними станами, післяопераційним доглядом, вони щодня рятують поранених після ворожих ударів. Щодня працюють під загрозою обстрілів. Під вибухами, серед уламків, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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