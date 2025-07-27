У Харкові рашисти пошкодили більшість медзакладів, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n208121-44-z-58-komunalnyh-medzakladiv-u-harkovi-poshkodjeni-mer.html

Ракурс

У Харкові через російську агресію постраждали більшість комунальних медзакладів — 44 з 58, деякі з них навіть кілька разів.

Про це сьогодні, 27 липня, у День медика у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Це гірка статистика. Але, попри все, система охорони здоров’я міста функціонує не гірше, ніж до війни. І все це — завдяки нашим героїчним медикам, — наголосив він.

Терехов наголошує - будні харківських лікарів, фельдшерів, медсестер не схожі на будні колег з більшості інших міст України.