Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n208120-83-bezpilotnyky-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-27-lypnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 липня (із 22.30 26 липня) атакували Україну загалом 83 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла Курська, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли у Повітряних силах.

Зазначається, що, за попередніми даними, станом на 10.30:

протиповітряною обороною збито/подавлено 78 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни;

зафіксовано влучання п’яти БПЛА у трьох локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Так, сьогодні зранку на Хмельниччині пролунали вибухи. Об 09.27 Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом безпілотників у Старокостянтинові. Згодом у Хмельницькій ОВА повідомили, що під час ранкової тривоги силами ППО знищено три «шахеди». Інформація щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходила.

Також про рух ворожих безпілотників вранці інформувала Київська ОВА. Про постраждалих чи руйнування не повідомлялося.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували дронами Харків та передмістя.