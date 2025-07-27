ТЦК на Полтавщине из-за обстрелов рассредоточили и переместили в другие здания

В Полтавской области рассредоточили ТЦК, фото: «Коммерсант»

https://racurs.ua/n208122-tck-na-poltavschine-iz-za-obstrelov-rassredotochili-i-peremestili-v-drugie-zdaniya.html

Ракурс

На Полтавщині після російських обстрілів усі підрозділи ТЦК та СП розосередили та перемістили в інші будівлі.

Про це заявив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, повідомляє видання «Суспільне».

За словами Істоміна, у роботі центрів були затримки після обстрілів, але вони не були критичними: усі пов’язані із переміщенням ТЦК на інші локації — цей процес був організованим, щоб виконати усе у максимально стислі терміни.

Підрозділи розосередили — наприклад, прийом військових пенсіонерів ведуть в одному місці, проходження ВЛК — в іншому.

Різні служби працюють в різних будівлях, і це зумовлює певні незручності, але критичного нічого немає. Працюємо у штатному режимі над комплектуванням Сил оборони, насамперед, і, звісно, над соціальною підтримкою родин військовослужбовців, ветеранів, — заявив він.

За словами Істоміна:

в обласному ТЦК зберігали особові справи ветеранів та пенсіонерів, але вони не були пошкоджені. Нині документацію вивезли із будівлі;

справи призовників і військовозобов’язаних переважно оцифровані, тому їх не можна знищити таким чином.

Істомін зазначив, що цими обстрілами росія, ймовірно, планувала зрив мобілізації. Але, за його словами, ударами по окремих територіальних центрах цього досягнути неможливо. Крім того, можливо, росіяни планували вбити військових ТЦК або цивільних.

Росіянам абсолютно байдуже, кого вбивати. Це могли бути як цивільні ТЦК та СП, так і випадкові відвідувачі, випадкові перехожі. Адже в більшості своїй ТЦК, наголошую, знаходились у щільній міській забудові, — наголосив Істомін.

Якщо говорити про Полтавський ТЦК, то, дійсно, загинуло двоє цивільних, які проходили повз, і двоє цивільних наших співробітниць. Жінки померли в лікарні від поранень, — додав він.

За його словами, обстріли ТЦК також можуть бути елементом інформаційної війни, щоб розколоти суспільство.

Адже ТЦК — структура, яка в результаті своєї діяльності має багато критики, несхвалення серед громадян, і це цілком очікувано, — зазначив він.

Джерело: «Суспільне»