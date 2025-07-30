Экс-руководителю ТЦК, который помог выехать за границу главе метро в Киеве, сообщено о подозрении

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Колишньому керівнику столичного ТЦК, який допоміг виїхати за кордон очільнику «Київського метрополітену», повідомлено про підозру.

Керівник ТЦК залучив кількох спільників, які оформили фіктивне проходження медичного огляду для посадовця та підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби.

Це дозволило посадовцю у червні 2024 року виїхати за кордон, до цього часу він до України не повернувся.

Наразі колишнього керівника метрополітену оголошено у розшук, його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями «Либідська» та «Деміївська».