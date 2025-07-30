Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Экс-руководителю ТЦК, который помог выехать за границу главе метро в Киеве, сообщено о подозрении

Экс-руководителю ТЦК, который помог выехать за границу главе метро в Киеве, сообщено о подозрении

30 июл 2025, 11:55
999

Колишньому керівнику столичного ТЦК, який допоміг виїхати за кордон очільнику «Київського метрополітену», повідомлено про підозру.

Керівник ТЦК залучив кількох спільників, які оформили фіктивне проходження медичного огляду для посадовця та підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби.

Це дозволило посадовцю у червні 2024 року виїхати за кордон, до цього часу він до України не повернувся.

Наразі колишнього керівника метрополітену оголошено у розшук, його підозрюють у службовій недбалості, що призвела до підтоплення тунелю метро між станціями «Либідська» та «Деміївська».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров