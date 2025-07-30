Не трогайте сделанное: какими могут быть новые условия финансирования от МВФ

Місія МВФ готує нову програму фінансування для України. Події розвиваються на тлі перипетій із законами про НАБУ і САП.

Якими можуть бути нові умови фінансування від Міжнародного валютного фонду, написав економіст ЦЕС Богдан Слуцький.

Схоже, нас все ж таки восени чекатиме нова програма з МВФ. Відповідно, теперішня програма буде припинена. (.) По-перше, потенціал впроваджувати усі окреслені в ній параметри вичерпався, і про це яскраво свідчить стан справ з (не)виконанням маяків.

По-друге, є принаймні бажання з боку України укласти програму на більшу суму (бо за діючою Україна може ще отримати лише 4,8 млрд дол. до 2027 року). Про це, до речі, натякала нещодавно Роксолана Підласа, наводячи приклад, що цього року МВФ погодив програму співпраці з Аргентиною на 20 млрд доларів, з яких 12 млрд доларів — initial disbursement (тобто без структурних маяків).

Діюча українська програма з МВФ для бюджету не має фіскального ефекту, тобто всі кошти, які ми за нею отримуємо, йдуть на обслуговування і погашення старих кредитів, які нам надавав фонд.

Але варто пам‘ятати, що кредити МВФ — це досить дороге задоволення, це не пільгові позики, це близько 7% річних, і вони по строках також досить короткі.

Тому все ж таки краще не завалювати взяті на себе зобов‘язання перед міжнародними партнерами, зокрема по Ukraine Facility, і не втрачати у тому числі грантові кошти та дійсно пільгові кредити на десятки років (!)

І, до речі, я тільки вчора писав, що скоро партнери будуть змушені пропонувати нам безстроковий маяк «не чіпати те, що було зроблено» (НАБУ і САП). І ось сьогодні вийшла стаття у Forbes Ukraine з посиланням на джерела, що і правда МВФ реально планує закласти цей пункт у нову потенційну програму".