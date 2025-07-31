Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Рафал Лешкевич

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Новий президент Польщі Кароль Навроцький та український президент Володимир Зеленський вперше поспілкувалися.

Телефонна розмова відбулася на прохання Зеленського, який привітав Навроцького з перемогою на президентських виборах. Натомість польський лідер запевнив у подальшій підтримці України, яка бореться проти «неоімперіалістичної та колоніальної держави, якою керує воєнний злочинець володимир путін». Про це речник президента Польщі Рафал Лешкевич 31 липня повідомив у соцмережі Х.

Також Навроцький наголосив, що співпраця Києва та Варшави має базуватися на взаємній повазі та справжньому партнерстві. І зазначив, що він є «голосом» польського народу, який вимагає від України зміни підходу «до важливих і досі нерозв’язаних історичних питань».

Український президент Зеленський також підтвердив, що поговорив із Навроцьким. Розповів у Telegram, що отримав запевнення в подальшій підтримці України, і подякував за це. Лідери країн обговорили ключові події на найближчі місяці й домовилися про обмін візитами для обговорення співпраці.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном. Говорили, зокрема, про постачання додаткових ракет до систем ППО SAMP/T і Crotale.