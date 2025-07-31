Армия рф попала в многоэтажку в центре Краматорска, есть погибшие и раненые

Армия рф попала в многоэтажку в Краматорске. Фото: ОВА

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Російська армія завдала нових ударів по Краматорську в Донецькій області.

У четвер, 31 липня, окупанти завдали прицільного удару по п’ятиповерховому житловому будинку. Половина будівлі була зруйнована вщент. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Наразі відомо про одну загиблу особу та 11 поранених. Одна з постраждалих перебуває у важкому стані.

На місці працюють всі відповідальні служби — представники влади, підрозділи поліції й ДСНС.

Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно! — закликав очільник ОВА.

Нагадаємо, у Костянтинівці на Донеччині російський БпЛА атакував рятувальників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Двоє вогнеборців дістали поранення, а службовий автомобіль був пошкоджений.