Армія рф влучила в багатоповерхівку у центрі Краматорська, є загиблі та поранені

Ракурсhttps://racurs.ua/
Армія рф влучила в багатоповерхівку в Краматорську. Фото: ОВА
Армія рф влучила в багатоповерхівку у центрі Краматорська, є загиблі та пораненіhttps://racurs.ua/ua/n208223-armiya-rf-vluchyla-v-bagatopoverhivku-u-centri-kramatorska-ie-zagybli-ta-poraneni.htmlРакурс
Російська армія завдала нових ударів по Краматорську в Донецькій області.
У четвер, 31 липня, окупанти завдали прицільного удару по п’ятиповерховому житловому будинку. Половина будівлі була зруйнована вщент. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.
Наразі відомо про одну загиблу особу та 11 поранених. Одна з постраждалих перебуває у важкому стані.
На місці працюють всі відповідальні служби — представники влади, підрозділи поліції й ДСНС.
Вкотре закликаю: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно! — закликав очільник ОВА.
Нагадаємо, у Костянтинівці на Донеччині російський БпЛА атакував рятувальників місцевої пожежної команди, коли ті евакуювали цивільне населення із небезпечної зони. Двоє вогнеборців дістали поранення, а службовий автомобіль був пошкоджений.